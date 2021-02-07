Протести у РФ: німого мешканця Петербурга покарали за «скандування гасел»

Районний суд Петербурга визнав інваліда, який практично не може говорити, винним у порушенні проведення публічного заходу й оштрафував на 5 тис. рублів (1,8 тис. гривень).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Телеграм-канал «Апология протеста».

Зазначається, що Євгена Агафонова затримали під час акцій на підтримку опозиціонера Олексія Навального.

У поліцейському протоколі вказано, що він «спільно з іншими учасниками публічного заходу скандував гасла». При цьому Агафонов є інвалідом третьої групи через проблеми зі слухом і не може говорити.

Як повідомляє російська служба Радіо Свобода, чоловіка затримали, коли він ішов до магазину. Агафонов стверджує, що про акцію протесту нічого не знав.

У відділі затриманий провів 9 годин. Адвокат уточнив, що його підзахисний не розумів роз'яснення поліцейських, а перекладача йому не надали. Зазначається, що суд призначив Агафонову покарання нижче від найнижчої межі.

Як повідомлялося, російського опозиціонера Олексія Навального затримали відразу після повернення до Росії з Німеччини, де він проходив курс лікування у зв’язку з отруєнням. Після цього в РФ пройшла хвиля протестів.

2 лютого суд замінив Навальному умовний термін у справі «Ів Роше» на реальний. Таким чином, він повинен відбути три з половиною роки позбавлення волі, за вирахуванням терміну, проведеного під домашнім арештом (близько 10 місяців).