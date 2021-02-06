Сторони конфлікту в Лівії домовилися про перехідний уряд

Сторони багаторічного збройного конфлікту в Лівії домовилися про створення перехідного уряду, а також про вибори, які мають відбутися наприкінці року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє DW.

Відповідної угоди досягнуто у Женеві в рамках Лівійського форуму політичного діалогу за посередництва ООН.

Як зазначається, президентську раду очолив дипломат Мухаммед Юніс Манфі, який має підтримку на сході Лівії. Прем'єр-міністром на час перехідного періоду призначений впливовий підприємець Абдель Хамід Мухаммед Дбейба, якого підтримують на заході країни.

Очікується, що перехідний уряд керуватиме Лівією до виборів, які заплановано провести 24 грудня.

Уряди США, Німеччини, Великої Британії, Італії та Франції привітали це рішення.

Учасники Лівійського форуму політичного діалогу під егідою ООН погодили план дій щодо об'єднання органів державної влади в країні в листопаді минулого року, нагадує DW. Цим планом, зокрема, передбачено створення президентської ради, до якої ввійдуть представники трьох історичних областей Лівії.

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Як відомо, з 2011 року, коли було повалено режим Муаммара Каддафі, в Лівії не вщухає збройний конфлікт. Головними його сторонами є міжнародно визнаний Уряд національної єдності та Лівійська національна армія, очолювана Халіфою Хафтаром.

Фото: AA