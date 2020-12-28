Туреччина попереджає генерала Хафтара про наслідки у разі нападу на її війська в Лівії

У разі спроби нападу на турецьких військових у Лівії війська генерала Халіфи Хафтара перетворяться на «легітимну воєнну ціль».

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявив міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар, який відвідав Лівію з візитом на чолі військової делегації.

«Хафтар і його прибічники мають знати, що в разі будь-якого нападу на турецькі війська вони перетворяться на легітимну воєнну ціль. Раджу схаменутися. Зробивши такий крок, вони не знайдуть собі місця, куди зможуть втекти», - сказав міністр.

Він також назвав генерала Хафтара військовим злочинцем та нагадав, що Уряд національної згоди, визнаний ООН, є єдиним легітимним урядом в Лівії.

«Головною проблемою в Лівії залишаються незаконні збройні формування Хафтара і його союзники», - сказав Акар.

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За його словами, свідченням військових злочинів Хафтара є, зокрема, масові поховання, які були виявлені в Тархуні, тоді як міжнародна спільнота «продовжує мовчати».

Як повідомлялося, 23 грудня парламент Туреччини продовжив термін розміщення турецьких військ у Лівії ще на 18 місяців.