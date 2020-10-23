Сторони конфлікту у Лівії підписали угоду про перемир’я

Представники воюючих сторін у Лівії підписали угоду “Про постійне припинення вогню”.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Libya Herald.

Місія підтримки ООН у Лівії повідомила, що під час переговорів Лівійської об'єднаної військової комісії (ОВК) у Женеві сьогодні було підписано угоду про негайне та постійне припинення вогню у всіх частинах Лівії.

Як повідомляє Associated Press, конфлікт у Лівії тривав з часу відсторонення від влади диктатора Моаммара Каддафі, між визнаним міжнародною спільнотою урядом Лівії на чолі з Фаїзом Сараджом та силами військового командира Халіфи Гафтара, що контролюють більшу частину сходу та півдня країни.

Туреччина є головним покровителем уряду у Тріполі, тоді як Об'єднані Арабські Емірати, РФ та Єгипет підтримують Гафтара. Обидві сторони також користуються підтримкою низки воєнізованих ополчень.

Угода передбачає виведення всіх іноземних найманців та військових протягом 90 днів від сьогоднішнього дня. ОВК також домовилася про створення Спільного оперативного командування для об'єднаних поліцейських та військових місій.

Угода передбачає заходи щодо зміцнення довіри шляхом відновлення подорожей між західною та східною Лівією, обмін полоненими та реорганізацію охорони нафтових заводів.

Сторони також домовились контролювати режим припинення вогню та передати цю угоду Раді Безпеки ООН для затвердження своєю резолюцією.