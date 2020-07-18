ФРН, Франція й Італія припускають санкції проти країн, які постачають зброю до Лівії

Лідери ФРН, Франції та Італії в Брюсселі на полях Європейської ради закликали держави, які підтримують сторони конфлікту в Лівії, припинити постачання зброї до цієї країни.

Про це йдеться у спільній заяві канцлера ФРН Ангели Меркель, прем'єр-міністра Італії Джузеппе Конте та президента Франції Емманюеля Макрона, розміщеній на сайті глави німецького уряду повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми поділяємо серйозну стурбованість щодо посилення військової напруженості в цій країні та підвищеного ризику регіональної ескалації. Тому ми закликаємо всі сторони в Лівії та їхніх іноземних прибічників негайно припинити бойові дії та нарощування озброєнь по всій країні», - йдеться у заяві.

Її автори також закликали «всіх іноземних суб'єктів» припинити втручання у справи Лівії та повністю дотримуватися збройного ембарго, запровадженого Радою Безпеки ООН. Німеччина, Італія та Франція виконують свою частину і прагнуть повної ефективності операції «Іріні», щоб не допустити ескалації у регіоні, підкреслили лідери провідних держав ЄС.

«Ми готові розглянути можливість застосування санкцій у разі продовження порушень ембарго на морі, на суходолі чи в повітрі й очікуємо на пропозиції, які в цьому зв’язку висуне високий представник/віцепрезидент Єврокомісії», - вказується у заяві.

Лідери трьох держав наголосили на підтримці зусиль ООН з метою підписання стійкої та надійної угоди про припинення вогню шляхом переговорів у рамках Комітету «5 + 5». На цьому етапі країни закликали ООН вивчити всі варіанти деескалації, включаючи варіанти розширеного розмежування сил та демілітаризації певних районів.

Меркель, Конте і Макрон також ще раз підкреслили необхідність швидкого призначення спеціального представника генерального секретаря ООН у справах Лівії.

Вони нагадали всім сторонам конфлікту та міжнародним акторам, що політичне врегулювання лівійської кризи має ґрунтуватися на висновках Берлінської конференції. Крім того, у заяві наголошується на необхідності негайно зняти нафтову блокаду, а також забезпечити справедливий і прозорий розподіл надходжень від нафти на благо всіх лівійців.