Штати звинуватили російську ПВК "Вагнер" у порушенні збройного ембарго ООН у Лівії

Командування США в Африці AFRICOM надало докази, що російська ПВК "Вагнер" здійснює мінування лівійської столиці Триполі, звинувативши росіян в порушенні "збройного" ембарго ООН, а також у створенні загрози життю мирних лівійців.

Про це йдеться в офіційному повідомленні, розміщеному в середу на сайті AFRICOM.

"Група "Вагнер", що підтримується Російською державою, демонструє повне нехтування безпекою лівійців. Безвідповідальна тактика групи "Вагнер" лише затягує конфлікт і спричиняє непотрібні страждання й загибель невинних мирних жителів",- заявив керівник операцій AFRICOM генерал Бредфорд Герінг.

Він наголосив, що "Росія в силах зупинити це, але не має такого бажання".

Використання Росією ПВК у Лівії є лише частиною багаторічної практики застосування недержавних суб'єктів як інструментів силового впливу на владу. Російські ПВК, які фінансуються Кремлем, діють у шістнадцяти країнах Африки, підкреслили в AFRICOM.