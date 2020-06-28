Лівія хоче санкцій ЄС проти ПВК "Вагнер", яка захоплює нафтові родовища

Міжнародно визнаний уряд національної єдності Лівії наполягає на запровадженні ЄС санкцій проти російської приватної військової компанії "Вагнер", яка захоплює нафтові родовища у країні.

Таку вимогу озвучив міністр внутрішніх справ міжнародно визнаного уряду національної єдності Лівії Фетх Башага, повідомляє "Інтерфакс".

"Уряд Лівії не дозволить російським найманцям контролювати нафтові об'єкти країни і видворить цих людей з військових баз країни", - заявив Башага.

На його думку, ПВК "Вагнер" повинна бути включена Євросоюзом в список організацій-спонсорів тероризму "за вчинення злочинів проти людяності", повідомляє Deutsche welle.

За словами міністра, присутність іноземних найманців на нафтових родовищах країни загрожує національній безпеці Лівії. Крім того, Башага наголосив, що встановлення контролю над цими об'єктами завдало шкоди інтересам американських і європейських нафтових компаній. В Лівії стверджують, що найбільше родовище "Еш-Шарара" захопили найманці з ПВК "Вагнер" спільно з суданським угрупованням "Джанджавід".

Нагадаємо: про присутність на родовищі російських і іноземних найманців повідомила 26 червня лівійська "Національна нафтова корпорація" (NOC). Глава NOC Мустафа Саналла заявив, що "повністю відкидає спроби іноземних держав перешкодити поновленню видобутку нафти", оскільки "лівійська нафта належить народу Лівії".

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Керівник компанії наголосив, що багато країн отримують вигоду від відсутності лівійської нафти на світових ринках, а деякі з них "цинічно висловлюють публічне співчуття у зв'язку з тим, що Лівія не в змозі добувати нафту, але водночас за лаштунками підтримують сили, що блокують процес".