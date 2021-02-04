Родичі Навального живуть у селі під Києвом

У селі Нове Залісся, що неподалік Києва, живе чимало родичів російського опозиціонера Олексія Навального, один з них навіть обраний старостою села.

Про це повідомляє ВВС News Україна, передає Укрінформ.

"Так, я далекий родич Олексія Навального, наші діди були братами, якось так", - зазначив сільський староста Павло Навальний.

Він розповів, що його сусід на вулиці і друг Олександр Навальний - двоюрідний брат російського опозиціонера. Олександр працює водієм-далекобійником, а його дружина Наталя - у місцевій школі.

Взагалі у селі Нове Залісся, куди після катастрофи на ЧАЕС переселили чорнобильське Залісся, прізвище Навальні дуже поширене - секретарка старости Ірина Волошина у реєстрі нарахувала майже півтора десятка Навальних.

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За словами родичів, Олексій Навальний, який народився у червні 1976-го, кілька перших років ріс у бабусі в Заліссі, а потім до Чорнобильської катастрофи щороку приїжджав до неї на все літо. Місцеві згадують, що малим Навальний після літніх канікул вже вмів говорити по-українськи зі специфічним поліським діалектом.

Двоюрідна тітка опозиціонера Наталя Іллівна, яка є ще й хрещеною брата Олексія Навального - Олега, телефоном розповіла журналістам, що Олексій дуже любив бігати на місцеву річку Уж.

Сільський староста Павло Навальний розповідає, що Олексій багато разів приїздив до них у село вже після переселення, зустрічався з родичами, їздив "на гробки" у Зону відчуження.

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"У нас зараз всі говорять про Навального, часто згадують земляка, гордяться. Така ситуація, війна з Росією, тому всі підтримують Олексія, який протистоїть Путіну", - каже чоловік.

За його словами, у Переяславі живе Іван Навальний - дядько політика, а також його двоюрідна сестра Марина.

Тим часом секретар у старому архіві, який вивезли із чорнобильського Залісся, знайшла домовий реєстр за 1956 рік, де є дані і про домогосподарство Івана Тарасовича Навального - діда політика. Він мав дружину Тетяну Данилівну і трьох синів: Василя 1942 року народження, Івана 1945 р.н. і Анатолія 1947 р.н. Наймолодший із синів і є батько Навального. "Він закінчив військове училище після школи і виїхав до Москви", - розповідає Волошина.

Взагалі, у 1956 році у Заліссі жило щонайменше 24 родини з прізвищем Навальний.

Сам Олексій Навальний після виходу серіалу "Чорнобиль" в одному з відео зізнавався, що ця тема для нього близька. "Чорнобиль - це історія моєї родини, у мене вся рідня по батьківській лінії з Чорнобиля. Я проводив там у селі Залісся кожне літо у бабусі. Вже після аварії (на ЧАЕС - ред.) я там був мільйон разів, на травневі свята їздив на могили родичів", - розповідав політик.

Як повідомляв Укрінформ, 17 січня Олексій Навальний був затриманий у зоні паспортного контролю в аеропорту "Шереметьєво". Він повертався в РФ з Німеччини, де проходив лікування після отруєння речовиною групи "Новічок" наприкінці серпня минулого року.

2 лютого Симоновський суд Москви на виїзному засіданні в Мосміськсуді задовольнив вимогу ФСВП про заміну Олексію Навальному умовного терміну у справі «Ів Роше» на реальний. Навальний має відбути три з половиною роки позбавлення волі за вирахуванням строку, проведеного під домашнім арештом (близько 10 місяців).

У багатьох містах РФ пройшли масові акції на підтримку Навального та із закликами до відставки Путіна. Силовики вжили жорстких заходів для розгону демонстрантів, застосовуючи спеціальні засобви. Декілька тисяч чоловік були затримані.