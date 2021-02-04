Вакцинація у США: процес пішов, хоч і не так швидко

З якими проблемами зіткнулися американці на шляху подолання ковіду

США – світовий рекордсмен за кількістю виявлених випадків COVID-19 та смертей від недуги. Кожен четвертий інфікований коронавірусом у світі – американець. Новообраний президент Джо Байден докладає зусиль, аби знизити цей показник, обіцяючи до осені вакцинувати понад 300 млн чоловік. Утім, на цьому шляху постійно з’являються всілякі перешкоди.

ПРОБЛЕМИ ГЕОГРАФІЇ

Регуляторні органи США дозволили використовувати в країні лише дві вакцини від COVID-19: виробництва компаній Pfizer-BioNTech та Moderna. Досі між різними регіонами США було розподілено більш як 56 млн доз, однак використати вдалося лише 34 млн. За словами Джо Байдена, «процес розгортання вакцинування у США досі був вражаючим провалом». Хоча причин цьому кілька, головною з них є географія, адже Штати – третя за площею країна світу, але 145-та – за густиною населення. Дуже вимоглива до умов зберігання вакцина Pfizer створює багато логістичних проблем при транспортуванні на величезні відстані, особливо коли йдеться про дрібні населені пункти.

Джо Байден / Фото: Facebook

WALMART TA AMAZON СПІШАТЬ НА ДОПОМОГУ

З огляду на це, свою допомогу федеральному уряду запропонували корпорації Amazon та Walmart. Перша висловила готовність посприяти в доставці вакцини, друга – організувати на площах своїх маркетів та аптечних відділів масові центри вакцинування.

Поки що уряд розмірковує над їхньою щедрою пропозицією, але вже пообіцяв надіслати мільйон доз до 6500 аптек по всій країні. На думку експертів, без допомоги аптек, які за попередні роки успішно налагодили ефективну систему масового щеплення від грипу, досягти цілей адміністрації США не вдасться.

АМБІТНІ ЦІЛІ НЕ УЗГОДЖЕНО З ПРАКТИКОЮ

Усе ж Байден пообіцяв протягом перших 100 днів перебування при владі забезпечити доступ до щонайменше 100 млн доз вакцин. За словами координатора Білого дому з питань COVID-19 Джефа Зієнтца, США мають шанси досягти цієї мети. Він наголосив, що упродовж останнього тижня щодня щеплення отримували близько 1,3 млн американців. Утім, хоча за загальною кількістю вакцинованих США вийшли на перше місце у світі, за кількістю доз на одиницю населення вони поступаються меншим Ізраїлю, Великобританії, ОАЕ, Бахрейну та навіть острівним Сейшелам.

Як пише старший науковий співробітник аналітичного центру Brookings Governance Елейн Камарк, відчутну роль у відносно повільному розгортанні кампанії вакцинування у США відіграє низька довіра населення. Хоча медики мають пріоритет у доступі до щеплення, близько третини з них поки шо не мають наміру його робити . Якщо така ситуація спостерігається в середовищі медпрацівників, то пересічні американці налаштовані ще більш негативно.

Елейн Камарк / Фото: HBO

ПЕРЕБОЇ З ПОСТАЧАННЯМ

Ще однією поширеною проблемою в США стала нестабільність постачання вакцин, що істотно ускладнює планування. Приміром, місто Нью-Йорк, у якому на пріоритетне щеплення претендує понад 2,5 млн жителів, отримує щотижня лише близько 100 тис. доз вакцин, та й то нестабільно. «Ми стикнулися із кризою постачання... Ми дуже відстаємо від темпу, за яким мали б проводити щеплення», – сказав France 24 член міськради Нью-Йорка Марк Левін.

Марк Левін / Фото: Jeff Reed for the New York City Council

Багато центрів вакцинації у США запустили систему онлайн-бронювання, однак через нестачу доз мусять регулярно скасовувати записи. Необхідність повторного використання комп’ютера особливо засмучує літніх людей, які зараз становлять основну категорію вакцинованих. Зрозуміло, що всі країни світу нині відчувають жорсткий дефіцит вакцин від COVID-19, тому розв’язати проблему постачання найближчим часом не вдасться.

ЕКОНОМІЯ ВАКЦИНИ

Це штовхає медичних експертів до пошуку способів вакцинування більшої кількості людей наявними дозами. Як виявили американські лікарі ще в грудні, за умов використання спеціальних шприців із кожної ампули Pfizer можна видобути шість доз вакцини, а не п’ять, як пропонує виробник. Звісно, це відкриття миттєво зробило ці шприци вкрай дефіцитним товаром.

Фото: Nathan Denette/The Canadian Press

Інший спосіб пришвидшення вакцинування – відмова від другої дози. Як відомо, і Pfizer, і Moderna рекомендують для забезпечення максимальної ефективності вакцини вводити її двічі з перервою в місяць, однак нові дані вказують, що ця стратегія може бути помилковою.

ОДИНАРНА ЧИ ПОДВІЙНА ДОЗА?

Із 20 млн доз вакцини, які вже були розподілені, але ще не використані у США, значна частина була навмисно відкладена для повторного вакцинування. Утім, як пише New York Times, одразу два нові дослідження вказують, що для людей, які до щеплення вже перехворіли на COVID-19, друга доза може бути не лише зайвою, а й шкідливою. Автор дослідження вірусолог Флоріан Крамер показав, що люди, які раніше перехворіли на COVID-19, уже після отримання першої дози відчувають серйозні побічні ефекти, такі як утома, головний біль, гарячка та болі у м’язах і суглобах. Їхній організм також продукує значно більше антитіл, яких мало б вистачити для подолання вірусу. «Як на мене, однієї дози було б достатньо. Це також позбавило б людей зайвого болю під час отримання другої дози й вивільнило вакцини для інших», – пояснив Крамер. Причина цього проста: організм, який перехворів на COVID-19, знайомий із цим вірусом та швидше й більш активно наново бореться з ним, через що людина почувається хворою.

Флоріан Крамер / Фото: Mount Sinai Health System

Однак позицію доктора Крамера підтримують не всі. Директор інституту імунології Пенсільванського університету Джон Вері застерігає від відходу від перевірених рекомендацій виробника. На його переконання, навіть якщо вже після першої дози вакцини продукування антитіл організмом зростає, то ще невідомо, чи убезпечує це від інфікування одним із нових штамів коронавірусу, що швидко поширюються світом. Як відомо, і Pfizer, і Moderna заявили, що їхні вакцини ефективні проти відомих нині штамів, але в разі дотримання рекомендації стосовно дозування.

Джон Вері / Фото: cancerresearch.org

COVID-ПАСПОРТИ

На тлі хоч і повільного, але все ж прогресу у вакцинуванні, постає питання щодо запровадження так званих COVID-паспортів або інших документів, котрі підтверджуватимуть наявність імунітету до коронавірусу. Такий «аусвайс» потенційно міг би дати його власникові можливість подорожувати, відвідувати масові заходи й загалом повернутися до нормального допандемічного життя. Хоча сама ідея не нова (подібні документи було запроваджено під час глобальної боротьби з поліомієлітом та іншими хворобами), сучасні технології та підходи до захисту особистих даних можуть створити проблему. На офіційному рівні у США нині подібного посвідчення не існує. Усім, хто отримав щеплення від COVID-19, видається паперовий документ, у якому вказано, яку саме вакцину було введено, і зазначається дата повторного візиту для другої дози. Використання цієї посвідки з іншою метою не передбачено.

Утім, це не позбавляє приватні компанії можливості працювати над створенням цифрового імунізаційного паспорта. Microsoft, Oracle, Salesforce та інші компанії нещодавно об’єднали зусилля заради створення цифрового посвідчення, яке в майбутньому може бути визнане на державному рівні.

КРАДІЖКИ, ХАБАРІ, БЛАТ

Ще один дуже важливий аспект наймасовішої кампанії вакцинування – справедливість. Хоча в США вакцини від COVID-19 – безкоштовні, і регулятори ще торік затвердили чіткий перелік категорій людей, які першочергово отримають до них доступ, багаті й впливові всіляко намагаються ці обмеження обійти. Так, у США вже було розпочато кілька розслідувань махінацій із вакцинами, а престижні приватні лікарні регулярно заявляють про пропозиції хабарів, причому цифри «добровільних внесків» перевищують 10 тис. дол.

Критики не оминули також політики, котрі не втрималися від спокуси скористатися владою, аби раніше за інших убезпечити себе і своїх близьких вакциною. Приміром, сенатори Александрія Окасіо-Кортез та Марко Рубіо ще в грудні були щеплені. «Ми – не важливіші, ніж учителі й інші люди на передовій, які жертвують собою щодня. Вакцини мають отримувати ті, хто потребує їх найбільше», – різко відреагувала тоді сенаторка Ільхан Омар у Твіттері. Водночас, згодом шестеро колишніх губернаторів штату Кентакі, чотири колишні перші леді й навіть батьки чинного губернатора штату були вакциновані. Хоча вони спробували подати це як кампанію з пропагування вакцинації, жителі штату поставилися до цього вчинку критично.

Ільхан Омар / Фото: TOM WILLIAMS/CQ ROLL CALL.

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Загалом вакцинування у США з усіма його вадами та прорахунками просувається й дає змогу іншим країнам отримати вельми цінний досвід. Неабиякої уваги потребує логістичне планування для уникнення нештатних затримок із доставкою вакцин, а також розробка й рішуче дотримання порядку пріоритетності. Хоча це питання продовжують активно вивчати, наявні дані свідчать на користь доцільності дотримання визначеного виробниками графіка з двох доз вакцин.

Врешті, якщо піддатися популізмові й намагатися подолати інфекцію будь-якими засобами негайно, то процес подолання може виявитися не коротшим, а навпаки – розтягнутися в часі.

Максим Наливайко, Оттава

Перше фото: Billie Weiss/Boston Red Sox/Getty Images