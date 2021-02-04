«Велика сімка» засудила військовий заколот у М’янмі

Міністри закордонних справ «Великої сімки» засудили заколот в М’янмі та закликали військових, котрі заарештували представників влади, негайно скасувати запроваджений у країні надзвичайний стан та відновити діяльність демократичних інституцій.

Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться у спільній заяві міністрів G7, текст якої оприлюднений на сайті Європейської служби зовнішніх дій.

«Ми, міністри закордонних справ G7 – Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великої Британії та Сполучених Штатів, а також високий представник Європейського Союзу, є єдиними у засудженні перевороту у М’янмі. Ми глибоко занепокоєні арештами політичних лідерів та активістів громадянського суспільства, включаючи канцлера Аун Сан Су Чжі та президента Він М'їна, а також переслідуваннями медіа. Ми закликаємо військових негайно завершити надзвичайний стан, відновити владу демократично обраного уряду, звільнити всіх, хто був незаконно затриманий та поважати права людини та верховенство права», - йдеться у заяві.

Міністри наголосили, що результати виборів, які відбулися в країні у листопаді минулого року, мають поважатися, а обраний парламент має бути скликаний якнайшвидше. Обмеження, які військові застосували на поширення інформації, за їх словами, є предметом особливого занепокоєння. Цивільні люди, представники громадянського суспільства та медіа не мають піддаватися репресіям у будь-якій формі.

Представники G7 закликали також забезпечити безперешкодний гуманітарних доступ до найбільш вразливих верств населення цієї країни.

«Міністри закордонних справ нагадують про спільне комюніке від 2019 року, в якому підтвердили підтримку демократичному розвитку М’янми, миру та притягненню до відповідальності за порушення прав людини. Ми залишаємося поряд із народом М’янми, який хоче бачити демократичне майбутнє», - йдеться у документі.

Як повідомлялося, у понеділок у М'янмі військові заарештували вище керівництво країни та розпочали утиски проти громадянського суспільства і журналістів. Військовий заколот в країні вже засудили ЄС, ООН та лідери більшості демократичних країн світу, які закликали заколотників припинити оголошений в країні надзвичайний стан та поновити роботу законних, демократично обраних органів влади.