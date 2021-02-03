Лідера М'янми звинуватили у порушенні закону про імпорт-експорт

Затриманого лідера М'янми, нобелівського лауреата Аун Сан Су Чжи звинувачують у порушенні закону країни про імпорт та експорт.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву поліції М'янми.

Військовослужбовці, які обшукали резиденцію Су Чжи, нібито виявили портативні радіоприймачі, які були ввезені в країну незаконно і використовувалися без дозволу, стверджують у поліції.

У зв'язку з цим зазначається, що лідера М'янми мають намір утримувати в ізоляції до 15 лютого.

Як повідомлялося, 1 лютого вранці в М'янмі військові заарештували керівництво країни, в тому числі президента. У країні на рік запровадили режим надзвичайного стану.

Невдовзі мала місце реакція демократичного світу на військовий переворот у М'янмі. Зокрема, ряд країн і Євросоюз засудили події у М'янмі, закликали негайно скасувати надзвичайний стан і звільнити заарештованих законних представників влади.

У листопаді минулого року в М'янмі відбулися загальні вибори. Перемогу на них здобула партія Аун Сан Су Чжи «Національна ліга за демократію». Однак військові заявили, що вважають вибори сфальсифікованими.

Фото: Аун Сан Су Чжи