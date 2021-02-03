Організатор COVID-вечірки у Франції може на рік потрапити за ґрати

У Франції в умовах карантинних заборон поліція викрила вечірку за участі 35 осіб, які зібралися у квартирі прощею 20 м² у місті Круа на півночі країни.

Про це повідомляє Національна поліція Франції, передає Укрінформ.

Вечірку організував 20-річний чоловік. Господарю святкування загрожує 15 тис. євро штрафу або ув'язнення на строк до одного року.

Решта учасників були оштрафовані на 135 євро.

[#COVID19] Hier dans le courant de l’après midi, à #Croix, un jeune homme de 20 ans a été placé en #GAV après avoir organisé une fête clandestine. Les 35 convives se trouvant dans l'appartement de 20 mètres carrés ont été verbalisés.#SoyonsResponsables#MesuresSanitaires pic.twitter.com/TIRXNtjZA6 — Police Nationale 59 (@PoliceNat59) February 2, 2021

Як повідомлялося, у Франції через карантинні обмеження в умовах пандемії COVID-19 закриті ресторани та бари, великі торговельні центри, кінотеатри та театри, спортивні зали, басейни. Також діють обмеження на публічні зібрання.

Станом на 1 лютого у країні з початку пандемії COVID-19 у березні 2020 року виявлено 3 201 461 випадок інфікувань; 76 512 осіб померли від коронавірусної хвороби.

За останні 24 години у Франції зареєстровано 4 347 нових інфікувань коронавірусом; 456 пацієнтів померли від COVID-19.

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За даними Worldometer, у світі виявлено 104,373,715 випадків зараження коронавірусом, померли 2,262,004 осіб, одужали 76,225,202.