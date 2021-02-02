У Франції дозволили щеплення COVID-вакциною AstraZeneca

У Франції авторизували застосування та комерційне поширення британсько-швейцарської вакцини проти COVID-19 AstraZeneca для людей, молодших за 65 років.

Відповідне рішення французький національний регулятор Вища адміністрація здоров'я ухвалила 2 лютого, повідомляє Укрінформу з посиланням на BFM TV.

AstraZeneca стала третьою вакциною проти коронавірусу, які отримали авторизацію у Євросоюзі, у Франції та багатьох інших країнах Європи й світу.

Водночас французький регулятор рекомендував застосування цієї вакцини для людей, молодших за 65 років. Аналогічну рекомендацію видали у Швейцарії.

Як повідомлялося, у ЄС сертифіковано три вакцини проти COVID-19: Pfizer/BioNTech, Moderna і AstraZeneca.

Загалом так зване портфоліо Єврокомісії включає вісім вакцин, які розглянуті в ЄС для закупівлі. Це, зокрема: Pfizer/BioNTech (США-Німеччина), Moderna (США), AstraZeneca (Веелика Британія-Швейцарія), Sanofi-GSK (Франція), Janssen Pharmaceutica NV (Бельгія), CureVac (Німеччина), Valneva (штаб-квартира у Франції), а також Novavax (США).

Станом на 1 лютого у країні з початку пандемії COVID-19 у березні 2020 року виявлено 3 201 461 випадок інфікувань; 76 512 осіб померли від коронавірусної хвороби.

За останні 24 години у Франції зареєстровано 4 347 нових інфікувань коронавірусом; 456 пацієнтів померли від COVID-19.

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