У Вірменії дали добро на російську COVID-вакцину «Спутник V»

Міністерство охорони здоров'я Вірменії схвалило використання російської вакцини «Спутник V» проти COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Armenpress з посиланням на пресслужбу вірменського міністерства охорони здоров'я.

Зазначається, що раніше міністр охорони здоров'я Російської Федерації Михайло Мурашко і глава Росспоживнагляду РФ Анна Попова були в Єревані та передали Вірменії зразки вакцини «Спутник V». П'ятнадцять осіб були вакциновані російською вакциною.

На пресконференції на початку січня заступник директора Національного центру з контролю і профілактики захворювань і керівник Національної програми імунізації Гаяне Саакян, яка була серед вакцинованих, сказала, що у пацієнтів, які отримали вакцину російського виробництва у Вірменії, не було зафіксовано ускладнень.

Російський препарат «Спутник V» нині зареєстрований у Росії, Білорусі, Аргентині, Болівії, Сербії, Алжирі, Палестині, Венесуелі, Парагваї, Туркменістані, Угорщині, ОАЕ, Ірані, Республіці Гвінея і Тунісі.

Москва вже подала заявку на схвалення своєї вакцини в Європейське агентство з лікарських засобів.

Як відомо, у Вірменії з початку пандемії підтверджено більш як 167 тисяч випадків коронавірусу, включаючи 3 тисячі летальних.