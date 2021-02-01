BioNTech додатково постачить Євросоюзу 75 мільйонів доз COVID-вакцини
Укрінформ
Компанія BioNTech планує постачити Євросоюзу додатково 75 мільйонів доз вакцини від коронавірусу.
Про це йдеться у заяві одного з керівників компанії Сірка Поеттінга, передає Укрінформ із посиланням на CNN.
«У другому кварталі до ЄС можуть бути поставлені до 75 мільйонів додаткових доз вакцини», - зазначив Поеттінг.
За його словами, аби відповідати дедалі більшому попиту на вакцини, у 2021 році компанія має намір виробити 2 мільярди доз (раніше було заплановано близько 1,3 мільярда).
Як повідомляв Укрінформ, компанія AstraZeneca постачить до ЄС у першому кварталі на 9 млн доз COVID-вакцини більше, ніж обіцяла раніше. Загалом виходить 40 млн доз.
Фото: CTK Photo/Укрінформ