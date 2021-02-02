Штаб Навального закликає йти до Кремля «просто зараз»

Штаб Навального у Москві закликав росіян вийти «просто зараз» на Манежну площу, яка примикає до Кремля.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в Твіттері Штабу.

«Олексія Навального незаконно відправили до колонії на 2,5 роки. Це особиста помста Володимира Путіна. За розслідування про корупцію. За те, що вижив після отруєння. За те, що викрив убивць з ФСБ. За те, що не злякався і повернувся до Росії. Ми виходимо на Манежну площу! » - йдеться у твіті.

Телеканал «Дождь» онлайн показує, що Манежну площу заповнили силовики, в центрі Москви виставляють огорожі. Подібна ситуація і на Дворцовій площі Санкт-Петербурга.

Як повідомлялося, Симоновський суд Москви на виїзному засіданні в Московському міському суді 2 лютого задовольнив вимогу ФСВП про заміну Олексію Навальному умовного терміну у справі «Ів Роше» на реальний. Таким чином, Навальний повинен буде відбути три з половиною роки позбавлення волі за вирахуванням терміну, проведеного під домашнім арештом (близько 10 місяців).

ФСВП звернулася до суду з вимогою замінити умовний термін Навальному у справі «Ів Роше» на реальний наприкінці грудня. У відомстві вважають, що він порушив умови випробувального терміну, не повертаючись до Росії після лікування у Німеччині. Захист Навального стверджує, що курс реабілітації закінчився за два дні до прильоту до Москви, і що інспекції було відомо про його місцезнаходження.

За даними «ОВД-Инфо», поліція затримала понад 300 осіб, які прийшли до будівлі суду підтримати Навального.

17 січня Олексія Навального було затримано в зоні паспортного контролю аеропорту "Шереметьєво". Він повертався до РФ з Німеччини, де проходив лікування після отруєння в Росії речовиною групи "Новачок" наприкінці серпня минулого року.