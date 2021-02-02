Кіпр не має наміру повертатися до «золотих паспортів»

Кіпр більше не повернеться до надання громадянства в обмін на інвестиції в економіку країни, влада використовуватиме інші стимули для залучення коштів.

Як передає Укрінформ, про це заявив президент Кіпру Нікос Анастасіадіс, повідомляє Cyprus Mail.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи не збирається Кіпр коли-небудь повернутися до практики "золотих паспортів", президент заявив: "Ні. Будуть інші стимули для інвестицій, але не натуралізація".

Цю заяву Анастасіадіс зробив відразу після засідання слідчої комісії, що розслідує скандал навколо зловживань інвестиційною паспортною програмою.

Як повідомлялося, на Кіпрі 1 листопада 2020 року призупинила дію програма надання громадянства країни в обмін на інвестиції - так звана програма "золотих паспортів".

Раніше Кіпр офіційно зазнав критики з боку ЄС за недостатню перевірку походження коштів претендентів на громадянство з числа іноземних інвесторів. Наприкінці 2019 року влада Кіпру була змушена відкликати 26 "золотих паспортів".

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