Кіпр не має наміру повертатися до «золотих паспортів»
Як передає Укрінформ, про це заявив президент Кіпру Нікос Анастасіадіс, повідомляє Cyprus Mail.
Відповідаючи на запитання журналістів, чи не збирається Кіпр коли-небудь повернутися до практики "золотих паспортів", президент заявив: "Ні. Будуть інші стимули для інвестицій, але не натуралізація".
Цю заяву Анастасіадіс зробив відразу після засідання слідчої комісії, що розслідує скандал навколо зловживань інвестиційною паспортною програмою.
Як повідомлялося, на Кіпрі 1 листопада 2020 року призупинила дію програма надання громадянства країни в обмін на інвестиції - так звана програма "золотих паспортів".
Раніше Кіпр офіційно зазнав критики з боку ЄС за недостатню перевірку походження коштів претендентів на громадянство з числа іноземних інвесторів. Наприкінці 2019 року влада Кіпру була змушена відкликати 26 "золотих паспортів".
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