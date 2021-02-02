У США вакцинованих від COVID-19 більше, ніж виявлених хворих

У США кількість американців, які отримали принаймні одну дозу вакцини від коронавірусу, перевищила чисельність інфікованих від початку пандемії.

Про це повідомляє інформагентство Bloomberg, посилаючись на дані Bloomberg Vaccine Tracker, передає Укрінформ.

«Станом на другу половину дня понеділка 26,5 млн американців отримали одну або обидві дози наявних нині вакцин», - зазначає агентство.

Водночас за статистикою, у США у 26,3 млн людей був підтверджений діагноз COVID-19.

При цьому наголошується, що Сполучені Штати посідають перше місце за кількістю виявлених хворих у світі. Однак країна проводить вакцинацію швидше, ніж будь-яка інша держава. За даними Bloomberg Vaccine Tracker, зараз у Штатах робиться в середньому близько 1,34 мільйона щеплень на день.

Загалом за перші шість тижнів після початку вакцинації майже 7,8% американців отримали одну або дві дози вакцини.

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Як повідомляв Укрінформ, до першої п’ятірки країн, де виявлено найбільше хворих на COVID-19, крім Сполучених Штатів входять Індія, Бразилія, Велика Британія й Росія. Україна посідає 17-те місце у світовій статистиці.

За даними Worldometer, у світі виявлено 103 934 810 випадків COVID-19, зокрема 2 247 755 летальних, одужали 75 750 657 осіб.