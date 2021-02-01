Принц Гаррі виграв суд проти таблоїдів за наклеп щодо британських військових

Герцог Сассекський Гаррі виграв суд проти британських таблоїдів через їхні твердження про те, що він відвернувся від опікуваних ним військових, коли відрікся від своїх королівських титулів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що адвокати принца Гаррі відсудили йому вибачення і відшкодування збитків від газет Mail on Sunday і Mail Online за наклеп.

Гаррі подав до суду після статті в цих часописах про те, що він нібито втратив зв'язок із опікуваними ним британськими морськими піхотинцями після відмови від королівських обов'язків у березні минулого року.

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У статтях йшлося про те, що онук королеви Єлизавети нехтує збройними силами та ігнорує кореспонденцію від колишнього британського воєначальника.

«Усі ці обвинувачення помилкові, і Mail on Sunday і Mail Online визнали це, хоча й після того, як уже було завдано значної шкоди», - заявила адвокат принца Гаррі Дженні Афіа на слуханні у Високому суді Лондона в понеділок.

Принц Гаррі прослужив у збройних силах протягом десяти років і двічі проходив дійсну службу в Афганістані. 2017 року королева Єлизавета призначила його на посаду капітана-генерала королівської морської піхоти, від якої він відмовився, коли переїхав до Сполучених Штатів зі своєю дружиною Меган і їхнім сином Арчі.

Наголошується, що принц Гаррі пожертвує компенсацію збитків міжнародному спортивному заходу Invictus Games, який він заснував для військовослужбовців, що дістали поранення в бою.

Як повідомлялося, принц Гаррі і його дружина Меган склали з себе обов'язки, пов'язані з приналежністю до королівської родини Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, з 31 березня 2020 року. У зв'язку з цим вони й досі відчувають негативне ставлення з боку британських таблоїдів, з якими подружжя регулярно судиться.