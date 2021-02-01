Принц Гаррі виграв суд проти таблоїдів за наклеп щодо британських військових
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що адвокати принца Гаррі відсудили йому вибачення і відшкодування збитків від газет Mail on Sunday і Mail Online за наклеп.
Гаррі подав до суду після статті в цих часописах про те, що він нібито втратив зв'язок із опікуваними ним британськими морськими піхотинцями після відмови від королівських обов'язків у березні минулого року.
У статтях йшлося про те, що онук королеви Єлизавети нехтує збройними силами та ігнорує кореспонденцію від колишнього британського воєначальника.
«Усі ці обвинувачення помилкові, і Mail on Sunday і Mail Online визнали це, хоча й після того, як уже було завдано значної шкоди», - заявила адвокат принца Гаррі Дженні Афіа на слуханні у Високому суді Лондона в понеділок.
Принц Гаррі прослужив у збройних силах протягом десяти років і двічі проходив дійсну службу в Афганістані. 2017 року королева Єлизавета призначила його на посаду капітана-генерала королівської морської піхоти, від якої він відмовився, коли переїхав до Сполучених Штатів зі своєю дружиною Меган і їхнім сином Арчі.
Наголошується, що принц Гаррі пожертвує компенсацію збитків міжнародному спортивному заходу Invictus Games, який він заснував для військовослужбовців, що дістали поранення в бою.
Як повідомлялося, принц Гаррі і його дружина Меган склали з себе обов'язки, пов'язані з приналежністю до королівської родини Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, з 31 березня 2020 року. У зв'язку з цим вони й досі відчувають негативне ставлення з боку британських таблоїдів, з якими подружжя регулярно судиться.