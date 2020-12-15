Меган Маркл і принц Гаррі записуватимуть подкасти для Spotify

Принц Гаррі й Меган Маркл підписали угоду з популярним стрімінговим музичним сервісом Spotify.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Independent.

Згідно з угодою, пара записуватиме ексклюзивні подкасти для компанії Spotify. Очікується, що перші подкасти вже з’являться наступного року.

Зазначається, що Меган Маркл і принц Гаррі будуть ділитися з публікою своїми розповідями та цінностями.

«Те, що нам подобається в подкастах, так це те, що вони нагадують всім нам: зосередитися і по-справжньому слухати один одного, не відволікаючись», - йдеться у заяві пари.

Як повідомляв Укрінформ, у липні герцог і герцогиня Сассекські - принц Гаррі й Меган Маркл - подали до суду у Лос-Анджелесі після того, як невідомі особи зробили фото сина пари Арчі за допомогою дронів.

Після того, як принц Гаррі й Меган Маркл 31 березня цього року офіційно склали з себе повноваження членів королівської сім'ї, вони спочатку переїхали до Канади. Однак пізніше, зокрема через «полювання» нав’язливих папараці, пара переїхала до Лос-Анджелеса. У липні принц Гаррі й Меган Маркл придбали будинок у Санта-Барбарі в американському штаті Каліфорнія.