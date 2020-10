Меган Маркл зізналася, що страждала від цькування в інтернеті

Принц Гаррі та його дружина Меган Маркл взяли участь у записі подкасту Teenager Therapy.

Запис подкасту Teenager Therapy відбувся з нагоди Всесвітнього дня психічного здоров’я, передає Укрінформ.

«Мені сказали, що у 2019 році я була людиною, яку тролили більше всіх на світі!.. Байдуже, чи тобі 15 років, а чи 25: якщо про тебе говорять неправду, це позначається на твоєму психічному та емоційному стані», - розповіла герцогиня Маркл.

Як повідомляє Daily Mail, вона також віддала шану памяті судді Верховного суду США Рут Гінзбург, яка нещодавно пішла із життя.

Маркл одягла сіру футболку з ініціалами Рут Гінзбург та маску з її цитатою When there are nine («Коли їх дев’ять»).

Мається на увазі таке висловлювання судді: «Коли я кажу, що у Верховному суді має бути дев’ять жінок, люди шоковані. Але коли було дев’ять чоловіків, це ні в кого навіть питань не викликало».

Як повідомлялося, принц Гаррі і його дружина Меган Маркл підписали багаторічний контракт із компанією Netflix.

За інформацією ЗМІ, зіркова пара заснувала продюсерську компанію, яка займатиметься виробництвом документальних та художніх фільмів, серіалів та дитячих програм. Показувати їх будуть ексклюзивно на Netflix.