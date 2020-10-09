Американські папарацці вибачилися перед принцом Гаррі та Меган Маркл за фото з дрону

Американське агентство X17 вибачилося перед принцом Гаррі та його дружиною Меган Маркл за те, що їхні фотокореспонденти зробили фото сина Арчі з дрона влітку цього року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Sky News.

Більш того, агентство погодилося повернути колишній королівській родині всі зроблені фотографії та знищити їхні копії.

X17 пообіцяло більше не робити фотографії сина герцога й герцогині Сасакських - Арчі з дронів поблизу будь-якої приватної резиденції.

Зазначається, що агентство також взяло на себе зобов’язання відшкодувати всі судові витрати.

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Як повідомляв Укрінформ, у липні герцог і герцогиня Сасакські - принц Гаррі й Меган Маркл - подали до суду у Лос-Анджелесі після того, як невідомі особи зробили фото сина пари Арчі за допомогою дронів.

Після того, як принц Гаррі й Меган Маркл 31 березня цього року офіційно склали з себе повноваження членів королівської сім'ї, вони спочатку переїхали до Канади. Однак пізніше, зокрема, через «полювання» нав’язливих папараці, пара переїхала до Лос-Анджелеса. У липні принц Гаррі й Меган Маркл придбали будинок у Санта-Барбарі в американському штаті Каліфорнія.