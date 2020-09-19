Принц Гаррі та Меган Маркл виставили райдер своїх виступів

Принц Гаррі та його дружина Меган склали райдер, згідно з яким їхній гонорар за один виступ має становити чверть мільйона доларів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Mirror.

За словами менеджера, спочатку герцог і герцогиня Сассекські планували заявляти суму в один мільйон доларів.

Принц Гаррі та його дружина бажають, щоб їх інформували, хто буде запрошувати їх на сцену, а також хто раніше виступав на заходах, в яких вони братимуть участь.

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Відповідно до джерела видання, діапазон запитів Гаррі і Меган аналогічний запитам британської королівської сім'ї, коли вони відвідують заходи, незважаючи на те, що принц та його дружина відмовилися від королівських привілеїв.

Як повідомляв Укрінформ, на початку місяця принц Гаррі та його дружина Меган підписали багаторічний контракт з компанією Netflix. Пара заснувала продюсерську компанію, яка буде займатися виробництвом документальних і художніх фільмів, серіалів і дитячих програм. Показувати їх будуть ексклюзивно на Netflix.