Принц Гаррі і Меган Маркл підписали контракт з Netflix

Принц Гаррі і його дружина Меган Маркл підписали багаторічний контракт із компанією Netflix.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The New York Times із посиланням на заяви сімейної пари й стрімінгового сервісу.

Зазначається, що зіркова пара заснувала продюсерську компанію, яка займатиметься виробництвом документальних та художніх фільмів, серіалів та дитячих програм. Показувати їх будуть ексклюзивно на Netflix.

«Ми зосередимося на створенні контенту, який інформує і дає надію. Для нас, як молодих батьків, також важливо створення сімейних програм, що надихають», - зазначило подружжя.

У компанії Netflix заявили, що пишаються тим, що принц Гаррі та його дружина обрали їx «як свій креативний будинок».

«Ми в передчутті почути їхні історії, які можуть допомогти в побудові стійкого зростання розуміння для глядачів по всьому світу», - додали в Netflix.

Сума контракту Гаррі та Меган з Netflix не розкривається.

Протягом останніх місяців подружжя також вело переговори з Disney і Apple і, за словами двох джерел The New York Times, вони обговорювали контракт приблизно на 100 мільйонів доларів.

Як повідомляв Укрінформ, раніше британські ЗМІ писали, що герцогиня Сассекська Меган Маркл може повернутися до зйомок у кіно, що дозволить їй заробити щонайменше 50 мільйонів доларів США за першу зйомку.

Після того, як принц Гаррі й Меган Маркл 31 березня цього року офіційно склали з себе повноваження членів королівської сім'ї, вони спочатку переїхали до Канади. Пізніше, зокрема, через «полювання» нав’язливих папараці, пара переїхали до Лос-Анджелеса.