Меган Маркл може повернутися у кіно – ЗМІ
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Mirror.
Такий крок допоможе їй та її чоловіку принцу Гаррі виплатити іпотеку на суму у близько 9,5 мільйона доларів США, яку вони нещодавно оформили за будинок у Каліфорнії.
За словами голлівудського режисера Пола Фейга, наразі дуже багато режисерів, які зацікавлені в участі 39-річної Меган Маркл в їхніх фільмах.
Зазначається, що востаннє вона знімалася в американському телесеріалі «Форс-мажори» з 2011 -2018 роках.
Минулого тижня стало відомо, що герцог і герцогиня Сасакські - принц Гаррі й Меган Маркл – у липні придбали будинок у Санта-Барбарі в американському штаті Каліфорнія.
Як повідомляв Укрінформ, після того, як принц Гаррі й Меган Маркл 31 березня цього року офіційно склали з себе повноваження членів королівської сім'ї, вони спочатку переїхали до Канади. Однак пізніше, зокрема, через «полювання» нав’язливих папараці, пара переїхали до Лос-Анджелеса.