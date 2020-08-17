Меган Маркл може повернутися у кіно – ЗМІ

Герцогиня Сассекська Меган Маркл може повернутися до зйомок у кіно, що дозволить їй заробити щонайменше 50 мільйонів доларів США за першу зйомку.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Mirror.

Такий крок допоможе їй та її чоловіку принцу Гаррі виплатити іпотеку на суму у близько 9,5 мільйона доларів США, яку вони нещодавно оформили за будинок у Каліфорнії.

За словами голлівудського режисера Пола Фейга, наразі дуже багато режисерів, які зацікавлені в участі 39-річної Меган Маркл в їхніх фільмах.

Зазначається, що востаннє вона знімалася в американському телесеріалі «Форс-мажори» з 2011 -2018 роках.

Минулого тижня стало відомо, що герцог і герцогиня Сасакські - принц Гаррі й Меган Маркл – у липні придбали будинок у Санта-Барбарі в американському штаті Каліфорнія.

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