Меган Маркл може повернутися у кіно – ЗМІ

Меган Маркл може повернутися у кіно – ЗМІ

Укрінформ
Герцогиня Сассекська Меган Маркл може повернутися до зйомок у кіно, що дозволить їй заробити щонайменше 50 мільйонів доларів США за першу зйомку.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Mirror.

Такий крок допоможе їй та її чоловіку принцу Гаррі виплатити іпотеку на суму у близько 9,5 мільйона доларів США, яку вони нещодавно оформили за будинок у Каліфорнії.

За словами голлівудського режисера Пола Фейга, наразі дуже багато режисерів, які зацікавлені в участі 39-річної Меган Маркл в їхніх фільмах.

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Зазначається, що востаннє вона знімалася в американському телесеріалі «Форс-мажори» з 2011 -2018 роках.

Минулого тижня стало відомо, що герцог і герцогиня Сасакські - принц Гаррі й Меган Маркл – у липні придбали будинок у Санта-Барбарі в американському штаті Каліфорнія.

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Як повідомляв Укрінформ, після того, як принц Гаррі й Меган Маркл 31 березня цього року офіційно склали з себе повноваження членів королівської сім'ї, вони спочатку переїхали до Канади. Однак пізніше, зокрема, через «полювання» нав’язливих папараці, пара переїхали до Лос-Анджелеса.

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