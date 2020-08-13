Принц Гаррі й Меган Маркл купили будинок по сусідству з Опрою Вінфрі

Герцог і герцогиня Сасакські - принц Гаррі й Меган Маркл – придбали будинок у Санта-Барбарі в американському штаті Каліфорнія.

Як передає Укрінформ, про це CNN повідомив представник пари.

«Герцог і герцогиня Сасакські переїхали до свого будинку (у Санта-Барбарі - ред.) у липні цього року», - сказав він.

За словами представника подружжя, принц Гаррі й Меган Маркл таким чином сподіваються, що у них відтепер буде більше спокою від папараці.

Зазначається, що серед сусідів колишніх представників британської монархії є декілька знаменитостей, серед яких відома американська телеведуча Опра Вінфрі.

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Раніше герцог і герцогиня Сасакські - принц Гаррі й Меган Маркл - подали до суду у Лос-Анджелесі після того, як невідомі зробили фото сина пари Арчі за допомогою дронів.

Як повідомляв Укрінформ, після того, як принц Гаррі й Меган Маркл 31 березня цього року офіційно склали з себе повноваження членів королівської сім'ї, вони спочатку переїхали до Канади. Однак пізніше, зокрема, через «полювання» нав’язливих папараці, пара переїхали до Лос-Анджелеса.