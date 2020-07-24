Принц Гаррі й Меган Маркл подали до суду через фото сина з дронів

Герцог і герцогиня Сасакські - принц Гаррі й Меган Маркл - подали до суду у Лос-Анджелесі після того, як невідомі особи зробили фото сина пари Арчі за допомогою дронів.

Про це повідомляє BBC.

«Герцог і герцогиня Сасакські подали до суду у США після того, як невідомі за допомогою дронів сфотографували їхнього сина Арчі», - йдеться у повідомленні.

Позов був поданий до суду у Лос-Анджелесі, штат Каліфорнія, у четвер, 23 липня.

Як повідомляє BBC, під час коронавірусного карантину принц Гаррі й Меган Маркл перебували разом зі своїм 14-місячним сином Арчі вдома, коли невідомі запустили дрони, аби зробити ексклюзивні фотографії малюка.

Пара вважає такий крок порушенням законодавства щодо приватного життя Каліфорнії.

Зазначається, що після того, як принц Гаррі й Меган Маркл 31 березня цього року офіційно склали з себе повноваження членів королівської сім'ї, вони спочатку переїхали до Канади. Однак пізніше, зокрема, через «полювання» нав’язливих папараці, пара переїхали до Лос-Анджелеса.