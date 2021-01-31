Меган Маркл прибрала своє ім'я зі свідоцтва про народження сина

Дружина британського принца Гаррі прибрала своє ім'я Рейчел Меган зі свідоцтва про народження сина подружжя Арчі.

Як передає Укрінформ, про це пише видання The Sun.

Тепер у документах про народження в графі «мати» залишилося тільки Її Королівська Високість герцогиня Сассексська.

«Цей безпрецедентний крок можна розглядати як вияв зневаги до герцогів Кембриджських, оскільки Кейт Міддлтон вписала своє повне ім'я в усі три свідоцтва про народження своїх дітей. Це також можна сприймати як реверанс Меган покійній принцесі Діані. Леді Ді завжди використовувала лише титул — Її Королівська Високість принцеса Вельська», - йдеться у повідомленні.

Британська письменниця Колін Кемпбелл зауважила, що це дуже незвично та викликає всілякі питання про те, що думали герцоги Сассекські в цей момент.