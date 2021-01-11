Меган Маркл та принц Гаррі відмовилися від соцмереж через цькування – ЗМІ
Як передає Укрінформ, про це Daily Mail повідомив співрозмовник.
За словами джерела, герцогиня й герцог Сассекські також не будуть використовувати соцмережі для просування фундації Archewell, яка була названа на честь первістка пари - Арчі.
Таке рішення було ухвалене через численні образи й негатив, які подружжя отримує у коментарях користувачів у соцмережах.
Зазначається, що пара вже відмовилася від ведення сторінок Sussex Royal в Інстаграм і Тwitter.
Раніше стало відомо, що Меган Маркл має намір написати та випустити роман.
Як повідомляв Укрінформ, після того, як принц Гаррі й Меган Маркл 31 березня 2020 року офіційно склали з себе повноваження членів королівської сім'ї, вони спочатку переїхали до Канади. Однак пізніше, зокрема через «полювання» нав’язливих папараці, пара переїхала до Лос-Анджелеса. У липні подружжя придбало будинок у Санта-Барбарі в американському штаті Каліфорнія.