Принц Гаррі й Меган Маркл зробили фото для листівки до Різдва

Герцог і герцогиня Сассекські принц Гаррі й Меган Маркл разом із сином Арчі зробили спільне фото для листівки до католицького Різдва та Нового року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Sky News.

На самій світлині видно як принц Гаррі й Меган Маркл разом зі своїм сином 19-місячним Арчі стоять в саду власного будинку у Каліфорнії. Також на фото видні їхні дві собаки.

Сама фотографія дещо оброблена спеціальним ефектом комп’ютерної програми.

Зазначається, що світлина була зроблена матір’ю Меган – Дорією Рагланд.

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Як повідомляв Укрінформ, минулого тижня 72-річний спадкоємець британського престолу принц Вельський Чарльз та його дружина герцогиня Корнуольська Камілла зробили спільне фото для листівки до католицького Різдва. Також свою різдвяну фотографію оприлюднили герцог Кембриджський Вільям та герцогиня Кембриджська Кетрін із дітьми.