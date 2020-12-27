Меган Маркл планує написати роман

Як передає Укрінформ, про це повідомляє британське видання The Daily Mail.

«Меган заручилася юридичним захистом, який дозволить їй писати романи через Archewell, фундацію, яку вона створила з принцом Гаррі», - пише видання.

Як зазначається, фундація Archewell була названа на честь первістка пари - Арчі. Зараз адвокати в США розглядають заяву подружжя про реєстрацію цієї торгової марки. Один із пунктів, з яким вони звернулися до Бюро патентів і товарних знаків США, передбачає права писати «художню та нехудожню літературу на різні теми» під торговою маркою Archewell, а також випускати «загальноформатні журнали та друковані періодичні видання».

Видання зазначає, що Маркл має певний досвід письменництва, оскільки раніше вела блог The Tig про здоров'я, подорожі, їжу та моду.

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Як повідомляв Укрінформ, після того, як принц Гаррі й Меган Маркл 31 березня цього року офіційно склали з себе повноваження членів королівської сім'ї, вони спочатку переїхали до Канади. Однак пізніше, зокрема через «полювання» нав’язливих папараці, пара переїхала до Лос-Анджелеса. У липні принц Гаррі й Меган Маркл придбали будинок у Санта-Барбарі в американському штаті Каліфорнія.

Фото: DANIEL LEAL-OLIVAS/GETTY IMAGES