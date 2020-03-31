Принц Гаррі і його дружина Меган втратили статус членів королівської сім'ї

Онук британської королеви Єлизавети Гаррі і його дружина Меган Маркл у вівторок, 31 березня, офіційно склали з себе повноваження членів королівської сім'ї.

Про це пара написала прощальний допис на своїй офіційній сторінці в Instagram - Sussex Royal.

«Як ми всі відчуваємо, світ в цей момент здається надзвичайно тендітним. Проте, ми впевнені, що у кожної людини є потенціал і можливість змінити ситуацію - як це видно зараз у всьому світі, у наших сім'ях, наших спільнотах і на передовій - разом ми можемо підтримати один одного... Хоча ви більше нас тут не побачите, наша робота триватиме. Дякуємо цій спільноті - за підтримку, натхнення і загальне прагнення зробити світ кращим. Ми з нетерпінням чекаємо на швидке возз'єднання з вами», - написала пара, зазначивши водночас, що більше цей аккаунт не вестиме.

Як повідомив прессекретар, крім аккаунта в Instagram (який герцог і герцогиня Сассекські відкрили в квітні 2019 року) перестане оновлюватися також сайт SussexRoyal.com. Найближчі кілька місяців Меган і Гаррі будуть «сконцентровані на своїй сім'ї» і продовжать робити все, що в їхніх силах, щоб підтримувати благодійні організації, з якими співпрацюють, а також розвивати свій власний новий благодійний проект.

Хоча Гаррі і Меган формально збережуть титули - Їх Королівська Високість, вони більше ними не користуватимуться. Герцогські титули залишаться за ними. Гаррі зберігає шосте місце в черзі престолонаслідування, а його десятимісячний син Арчі - сьоме.

Раніше стало відомо, що сімейство переїхало з канадського Ванкувера, де проживало з листопада минулого року, на постійне місце проживання до Лос-Анджелеса.