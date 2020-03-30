Принц Гаррі заявив, що не збирається просити охорону у Штатів

Британський принц Гаррі та його дружина Меган Маркл не потребують допомоги від влади США, оскільки організація їх безпеки уже оплачена приватними коштами.

Про це повідомляє BBC з посиланням на речника принца.

«Герцог і герцогиня Сассекські (принц Гаррі та його дружина Меган – ред.) не планують просити про державне фінансування їх охорони в США, бо вона вже забезпечена з приватних джерел», - йдеться в повідомленні.

Перед цим 29 березня президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати не будуть платити за забезпечення охорони принца та його дружини після того, як пара переїхала з Канади до США.

Як відомо, герцог і герцогиня Сассекські наразі самоізолювалися у зв’язку з пандемією коронавірусу у своєму будинку в Лос-Анджелесі, куди нещодавно переїхали із канадського Ванкувера. Вони за власним рішенням формально усуваються від виконання обов’язків членів британської королівської родини з 31 березня, проте це рішення буде переглянуте через рік.