Принц Гаррі й Меган вже переїхали з Канади до США – ЗМІ
Про це повідомляє The Sun із посиланням на джерела.
«Принц Гаррі й Меган залишили Канаду на тлі пандемії коронавірусу, й переїхали на постійне місце проживання до Каліфорнії », - йдеться у повідомленні.
Подружжя прилетіло до Лос-Анджелеса на приватному літаку ще до закриття кордону між США й Канадою.
За словами співрозмовників, нині герцог та герцогиня Сассекських разом із 10-місячним сином Арчі живуть у власному будинку неподалік від Голлівуда.
Як додали джерела, такий крок вже тривалий час планувався, адже у подружжя з’явилося розуміння того, що їхнє життя у Канаді не буде відповідати їхнім очікуванням через декілька причин.
Натомість, у Лос-Анджелесі вони мають велику команду з агентів Голлівуда, а також у місті живуть багато другів Меган та її матір.
У британській королівській родині здивоваті таким рішенням, тому що вони очікували, що пара повернеться до Лондона.
Як повідомляв Укрінформ, у січні принц Гаррі і його дружина герцогиня Меган оголосили, що складуть з себе обов'язки, пов'язані з приналежністю до королівської сім'ї Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії з весни 2020 року й переїдуть до Канади.
Також було оголошено про відмову подружжя від титулів і бюджетного фінансування, яке отримують члени британської королівської родини.
Пізніше Єлизавета II заборонила Гаррі та Меган використовувати бренд Sussex Royal, що змусило пару замислитися над власним ребрендингом.