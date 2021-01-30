Грузія очікує першу партію вакцини Pfizer у кінці лютого

Грузія планує отримати перші дози вакцини від COVID-19 виробництва BioNTech/Pfizer наприкінці лютого.

Як передає Укрінформ, про це написав у Твіттері грузинський прем’єр-міністр Георгій Гахарія.

«Перші дози вакцини Pfizer мають прибути до Грузії в кінці лютого. Хочу висловити велику подяку другові моєї країни та моєму другу пану Тедросу (керівник ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус – ред.) за підтримку», - заявив він.

Скоріш за все, тут йдеться про отримання вакцини у межах міжнародної платформи COVAX.

У Фейсбуці Гахарія додав, що згідно з національним планом вакцинації, першими в країні вакцину отримають медики.

Керівник Національного центру з контролю за захворюваннями Аміран Гамкрелідзе повідомив, що про точну кількість доз, які отримає Грузія, буде відомо найближчими днями.

Як повідомляв Укрінформ, Грузія планує вакцинувати 60% населення.

Україна у межах COVAX отримає у лютому 117 000 доз вакцини від Pfizer-BioNTech, а також протягом першого півріччя - від 2,2 до 3,7 млн доз вакцини AstraZeneca/Oxford.