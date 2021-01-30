Грузія очікує першу партію вакцини Pfizer у кінці лютого
Як передає Укрінформ, про це написав у Твіттері грузинський прем’єр-міністр Георгій Гахарія.
«Перші дози вакцини Pfizer мають прибути до Грузії в кінці лютого. Хочу висловити велику подяку другові моєї країни та моєму другу пану Тедросу (керівник ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус – ред.) за підтримку», - заявив він.
Скоріш за все, тут йдеться про отримання вакцини у межах міжнародної платформи COVAX.
У Фейсбуці Гахарія додав, що згідно з національним планом вакцинації, першими в країні вакцину отримають медики.
Керівник Національного центру з контролю за захворюваннями Аміран Гамкрелідзе повідомив, що про точну кількість доз, які отримає Грузія, буде відомо найближчими днями.
Як повідомляв Укрінформ, Грузія планує вакцинувати 60% населення.
Україна у межах COVAX отримає у лютому 117 000 доз вакцини від Pfizer-BioNTech, а також протягом першого півріччя - від 2,2 до 3,7 млн доз вакцини AstraZeneca/Oxford.