Німеччина заборонила в’їзд із п'яти країн через небезпечні мутації коронавірусу

Німеччина запроваджує заборону на в’їзд з низки країн, де особливо поширені небезпечні мутації коронавірусу.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в ФРН.

Від суботи, 30 січня, і попередньо до 17 лютого до Німеччини не пускатимуть мандрівників з Великої Британії, Ірландії, Португалії, ПАР і Бразилії, а з неділі - також з африканських країн Лесото й Естватіні. Заборона поширюється на всіх, хто прибуває з цих країн повітряним, морським, залізничним і автобусним транспортом.

Виняток становлять громадяни ФРН та іноземці, які проживають у Німеччині, а також транзитні пасажири.

Водночас у самій Німеччині виявлено вже щонайменше 150 випадків зараження новими штамами коронавірусу. За даними Міністерства охорони здоров'я, станом на 29 січня підтверджено 120 заражень «британським» штамом, 27 – «південноафриканським» і 3 – «бразильським».

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Лабораторії Німеччини почали тестувати на мутації за допомогою секвенування. Якщо протягом тижня у країні виявлять понад 70 тис. нових випадків інфікування коронавірусом, 5 відсотків відібраних зразків будуть перевірятися на мутацію. Якщо кількість нових випадків буде меншою – перевірятимуть 10 відсотків.

За даними Інституту Роберта Коха, за минулу добу в Німеччині підтверджено 14 022 нові випадки інфікування і 839 летальних. Загалом від початку пандемії в країні на COVID-19 захворіло 2 192 850 людей, померло за весь час 55 752 людей.

За даними Worldometer, у світі зафіксовано 102 351 668 випадків COVID-19, з них 2 207 195 летальних, одужало 74 075 477 осіб.