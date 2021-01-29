Походження «корони»: експерти ВООЗ почали розслідування в Ухані

Команда міжнародних експертів ВООЗ почала зустрічатися в п’ятницю з китайськими вченими в рамках розслідування походження COVID-19 в Ухані.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

У четвер команда ВООЗ з 13 експертів закінчила двотижневий карантин по приїзду в Китай та переїхала в готель в Ухані.

За словами представниці міжнародних експертів ВООЗ Маріон Купманс, вже проведено першу особисту зустріч з китайськими колегами.

Очікується, що команда ВООЗ проведе у Китаї ще два тижні та, зокрема, відвідає ринок морепродуктів, де почався спалах коронавірусу, та Уханьський інститут вірусології. Однією з гіпотез, яку відкинув Китай, є те, що спалах був спричинений витоком в урядовій лабораторії.

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"Важливо пам'ятати, що успіх цієї місії та відстеження походження (COVID-19 - ред.) на 100% залежить від доступу до відповідних джерел", - заявила в четвер Теа Фішер, член команди ВООЗ із Данії.

Як повідомляв Укрінформ, група експертів планувала прибути до Китаю на початку січня, але поїздку відклали, бо Пекін до того часу не надав дозволу на їх в'їзд.

5 січня директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус висловив розчарування у зв'язку з тим, що влада Китаю зволікає з наданням дозволу на приїзд міжнародної групи експертів.

Група з 13 експертів прибула в Ухань 14 січня, після чого пробула на карантині до 28 січня. До складу команди ВООЗ увійшли експерти з США, Австралії, Німеччини, Японії, Великої Британії, Росії, Нідерландів, Катару і В'єтнаму.

Уперше коронавірус був виявлений у центральній частині китайського міста Ухань наприкінці 2019 року.

У світі станом на ранок 29 січня зафіксовано понад 102 млн випадків зараження коронавірусом, з них - понад 2,2 млн летальних, одужали вже понад 73,8 млн осіб.

Фото: MarionKoopmans