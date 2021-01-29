Присутність НАТО у країнах Балтії та у Польщі - відповідь на агресивні дії Росії

Передова присутність бойових багатонаціональних підрозділів НАТО у країнах Балтії та у Польщі є відповіддю на агресивні дії в Україні та на нарощування російських військових спроможностей у цьому регіоні.

Як передає Укрінформ, про це під час віртуальної презентації на форумі ОБСЄ із безпекового співробітництва сказала директор з операцій НАТО Бурку Сан, йдеться на сайті НАТО.

«Бурку Сан зауважила…. що передова присутність сил Альянсу на сході є частиною відповіді НАТО на незаконну та протиправну анексію Росією Криму, на безперервну дестабілізацію на сході України, а також на нарощування військових спроможностей Росії в Балтійському регіоні та за його межами», - йдеться у повідомленні.

Представниця НАТО зробила свою презентацію перед представниками 57 держав ОБСЄ, включаючи Росію. Вона підкреслила, що передова присутність НАТО, до якої залучені чотири багатонаціональні бойові групи в Естонії, Латвії, Литві та Польщі, а також реалізація цільових заходів у Чорноморському регіоні, є потужною демонстрацією єдності та солідарності Альянсу та надсилає чіткий сигнал, що напад на одного союзника буде розцінюватися як напад на всіх.

Керівник відділу операцій НАТО наголосила, що посилена присутність Альянсу на сході має суто оборонну та пропорційну природу. НАТО повною мірою дотримується власних міжнародних зобов’язань. Зокрема, передова присутність в країнах Балтії та у Польщі є суб’єктом заходів із розбудови довіри й безпеки за Віденським документом та за Договором про звичайні збройні сили в Європі, Альянс має відповідні двосторонні угоди з приймаючими державами.

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Як повідомляв Укрінформ, за рішенням Варшавського саміту НАТО 2016 року у країнах Балтії та у Польщі були розгорнуті сили передової присутності для зміцнення східного флангу Альянсу у відповідь на агресивні дії та войовничу риторику Російської Федерації. Ці сили складаються з чотирьох окремих батальйонів: в Естонії – під командуванням Великої Британії, у Латвії – під командуванням Канади, у Литві – під керівництвом Німеччини та у Польщі – під командуванням США.

Сили НАТО на ротаційній основі також продовжують здійснювати повітряне та морське патрулювання в регіонах Балтійського та Чорного морів.