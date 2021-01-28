Кібератака на урядові структури США здійснювалася з Росії - експерт

Очевидно, що за операцією Solar Wind – масштабною кібератакою на урядові структури США – стоїть держава, або, принаймні, державні установи. Багато експертів вважають, що це були російські державні структури.

Таку думку висловив співробітник Центру передового досвіду в галузі кіберзахисту НАТО Ян Вюнш 28 січня в програмі "Код безопасности" на телеканалі "Дом".

"Навіть на перший погляд абсолютно очевидно, що операція "Сонячний вітер", або Solar Wind, має всі ознаки ретельно розробленої кібератаки, за якою стоїть ціла держава, або принаймні державні установи. Обчислювати подібні проникнення дозволяють спеціальні методи — ми вже застосовували їх під час так званих логістичних атак", — заявив він.

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За його словами, багато експертів дотримуються думки, що це була спецоперація, здійснена Росією. Провідні американські федеральні агентства заявили, що всі ці атаки були частиною спецоперації російського походження, зрежисованої російськими державними організаціями, наголосив експерт

"Такі атаки повинні мати серйозні наслідки для їх режисерів і виконавців, — це необхідна умова для того, щоб ми були готові успішно відбивати подібні загрози в майбутньому", — акцентував співробітник Центру кіберзахисту НАТО.

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Також він розповів, що Центр кібербезпеки НАТО, або Об'єднаний центр передових технологій кібероборони НАТО — це "хаб кібербезпеки, афілійований з НАТО, але який не є його безпосередньою частиною". Цю незалежну організацію заснували 29 нинішніх країн-членів Альянсу.

Як повідомлялося, раніше Спецслужби США звинуватили Росію у масштабній кібератаці на урядові структури.