Байден закликає переосмислити підходи до кібербезпеки

Байден закликає переосмислити підходи до кібербезпеки

Укрінформ
Обраний президент США Джо Байден наголошує на необхідності модернізувати системи захисту інфраструктури країни від кібервтручання.

Про це Байден заявив на пресконференції після зустрічі з представниками спецслужб і міноборони, присвяченій питанням національної безпеки, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Ми продовжуємо дізнаватися про масштаби хакерського зламу SolarWinds, а також про уразливі місця, які були виявлені. Як я вже говорив минулого тижня, цей напад становить серйозний виклик для нашої національної безпеки», - вказав Байден.

Він наголосив на необхідності «зменшити розрив» між наявними можливостями кіберзахисту й тим, чого необхідно досягти - аби в майбутньому краще виявляти такі втручання й реагувати на них.

«Ми повинні вміти втілювати інновації та переосмислювати свій захист від дедалі більших загроз у нових сферах, таких як кіберпростір», - зазначив обраний президент США.

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Як повідомлялося, урядові структури США та американські компанії останніми місяцями зазнали тривалої системної атаки хакерів, яких пов’язують з російськими спецслужбами. Зокрема, відомо, що хакери проводили операцію з березня з використанням уразливих місць у програмному забезпеченні SolarWinds.

Від зламу постраждали Держдепартамент, Пентагон, мінфін та міненергетики США, Національне управління ядерної безпеки, інші відомства, а також велика кількість американських компаній.

Фото: АА

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