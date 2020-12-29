Байден закликає переосмислити підходи до кібербезпеки

Обраний президент США Джо Байден наголошує на необхідності модернізувати системи захисту інфраструктури країни від кібервтручання.

Про це Байден заявив на пресконференції після зустрічі з представниками спецслужб і міноборони, присвяченій питанням національної безпеки, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Ми продовжуємо дізнаватися про масштаби хакерського зламу SolarWinds, а також про уразливі місця, які були виявлені. Як я вже говорив минулого тижня, цей напад становить серйозний виклик для нашої національної безпеки», - вказав Байден.

Він наголосив на необхідності «зменшити розрив» між наявними можливостями кіберзахисту й тим, чого необхідно досягти - аби в майбутньому краще виявляти такі втручання й реагувати на них.

«Ми повинні вміти втілювати інновації та переосмислювати свій захист від дедалі більших загроз у нових сферах, таких як кіберпростір», - зазначив обраний президент США.

Читайте також: Байден оголосив кібербезпеку пріоритетом своєї адміністрації

Як повідомлялося, урядові структури США та американські компанії останніми місяцями зазнали тривалої системної атаки хакерів, яких пов’язують з російськими спецслужбами. Зокрема, відомо, що хакери проводили операцію з березня з використанням уразливих місць у програмному забезпеченні SolarWinds.

Від зламу постраждали Держдепартамент, Пентагон, мінфін та міненергетики США, Національне управління ядерної безпеки, інші відомства, а також велика кількість американських компаній.

Фото: АА