У Польщі набуває чинності заборона абортів у випадку вади плоду

Конституційний трибунал (KТ) Польщі у середу оприлюднив обґрунтування до свого рішення з 22 жовтня про заборону здійснення абортів у випадку вади плоду.

В уряді Польщі підтвердили, що воно негайно буде опубліковане у Віснику законів, а відтак – набуде чинності, повідомляє кореспондент Укрінформу.

В обґрунтуванні до цього рішення судді КТ в середу підкреслили, що ймовірність важкої вади плоду чи невиліковної хвороби, що загрожує його життю “не означає, що ця людина не зможе користуватися повною мірою правами та свободами, гарантованими конституцією у пренатальній фазі життя”.

В Інформаційному центрі уряду Польщі підкреслили, що згідно з конституційними вимогами рішення КТ буде опубліковано у Віснику законів ще в середу.

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Інформація про оприлюднення трибуналом обґрунтування до рішення про аборти викликала негайну реакцію “Загальнопольського страйку жінок” – неурядової організації, яка від початку організовувала багатотисячні протести проти цього рішення КТ Польщі. Її лідерки закликали громадян Польщі виходити на протести на вулиці польських міст.

У Варшаві сотні маніфестантів ввечері зібралися під будинком КТ, а згодом пішли маршем до партійного офісу керівної партії “Право і Справедливість”. Згодом протестуючі, кількість яких зросла до кількох тисяч, повернулася до будинку КТ. Поліція супроводжувала маніфестацію, але не втручалася і не попереджувала через гучномовці що триває період пандемії і діє заборона на масові зібрання.

Лідерка “Загальнопольського страйку жінок” Марта Лемпарт заявила, що у четвер протести проти обмеження абортів триватимуть, а в п’ятницю вона закликала всю Польщу мобілізуватися на загальну акцію протесту у Варшаві.

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У середу акції протесту відбуваються також і в інших польських містах, зокрема Гданську, Гдині, Ольштині, Радомі, Ченстохові, Кельцах, Білостоці, Лодзі, Торуні та багатьох інших.

Як повідомлялося, в Польщі тривають вуличні протести після рішення Конституційного трибуналу країни, який 22 жовтня визнав, що аборт на підставі патології плода порушує конституційний принцип захисту життя, пов'язаний з положенням про гідність людини. Це звужує легальне поле для абортів, де майже 98% переривань вагітності здійснювалося за цим положенням. У Польщі залишаються ще два положення, за якими дозволятимуться легальні аборти: у випадку загрози життю жінки та у випадку зґвалтування чи інцесту.

Рішення КТ мало набути чинності після його публікації у Віснику законів, але тривалий час відкладалося.

Фото: Agencja Gazeta