У Польщі не припиняються протести щодо обмеження права на аборти

У Польщі в суботу відбулися антиурядові акції протесту проти обмеження прав жінок на проведення абортів, під час яких відбулися сутички з поліцією.

Організаторки акції – рух "Загальнопольський страйк жінок” – приурочив сьогоднішні протести 102-й річниці отримання жінками у Польщі виборчих прав, передає кореспондент Укрінформу.

Наймасовіші протести відбулися у Варшаві. Маніфестанти зібралися у центрі столиці о 16-й годині (за київським часом), а згодом вирушили у напрямку Конституційного суду. Утім, поліція щільним кордоном відразу перекрила дорогу, не дозволяючи протестуючим прямувати далі. Маніфестанти розділилися на групи і намагалися обійти кордон поліції невеликими вулицями, але поліція блокувала їх і там. Силовики оточували невеликі групи протестувальників, намагаючись перевірити їх документи. Значна частина з них не погоджувалася на перевірку документів, мотивуючи участь у протесті своїм конституційним правом. Відтак, поліція намагалася затримувати протестуючих, в результаті чого відбулися сутички з поліцією. У ряді випадків поліція застосувала сльозогінний газ, в результаті чого постраждали також й опозиційні депутати, які були присутні на маніфестації.

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Мер Варшави Тафал Тшасковський, який також був на протесті, написав згодом у Facebook, що на початку антиурядових протестів жінок, з 22 жовтня, поліція вела себе адекватно. Утім, з 18 листопада, на його переконання, під тиском влади поліція стала діяти неадекватно до ситуації, необгрунтовано застосовуючи насилля до мирних протестантів. Він зазначив, що у ситуації, коли керівництво поліції піддалося на політичний тиск, а правоохоронці самі почали порушувати закон і діяти надзвичайно агресивно, місто може прийняти рішення “призупинити допомогу поліції”. За його словами, у Польщі 30 років будувався позитивний імідж поліції, а чинний уряд партії “Право і Справедливість” (PiS) “нищить цю довіру”. Він додав, що в нинішній ситуації він солідарний з протестуючими.

За інформацією варшавської поліції, в результаті протестів затримано щонайменше 10 осіб.

Як відомо,в Польщі понад місяць тривають протести проти рішення Конституційного трибуналу Польщі, який 22 жовтня визнав, що аборт на підставі патології плоду порушує конституційний принцип захисту життя, пов'язаний з положенням про гідність людини. Це звужує легальне поле для абортів. Відтепер вагітність можна переривати лише за умови, що вона стала наслідком зґвалтування чи інцесту, або у разі загрози життю жінки.

Рішення суду має набути чинності після його публікації у Віснику законів, чого ще не було зроблено.