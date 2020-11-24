У Варшаві тривають антиурядові протести

Кількасот маніфестантів пікетували міністерство національної освіти РП у протесті проти планів міністра освіти Пшемислава Чарнека застосувати персональні санкції щодо освітян та наукових установ, які тим чи іншим чином демонструють підтримку організаторам протестів - “Загальнопольському страйку жінок”.

Поліція застосувала силу щодо маніфестантів, затримуючи кількох з них. Силовики мотивували це незаконним блокуванням демонстрантами проїжджої частини вулиці. Попри журналістського посвідчення, поліція затримала також фотокороспондентку одного з польських видань, мотивуючи це тим, що вона напала на поліцейського.

Затриманих демонстрантів було перевезено до кількох відділків поліції, частину з яких відразу було відпущено. Згодом, до одного з відділків прийшли з протестом сотні людей. Вони скандували гасла проти уряду та поліції. Під відділком знову відбулися сутички з поліцією. На місце прибули парламентарі опозиційних партій, які вимагали від поліції відпустити решту затриманих. Пізно ввечері більшість з них було відпущено.

Як повідомлялося, в Польщі вже місяць тривають вуличні протести після рішення Конституційного трибуналу Польщі, який 22 жовтня визнав, що аборт на підставі патології плода порушує конституційний принцип захисту життя, пов'язаний з положенням про гідність людини. Це звужує легальне поле для абортів, оскільки вагітність можна буде переривати лише за умови, якщо вона стала наслідком зґвалтування чи інцесту, або у разі загрози життю жінки.

Рішення має набути чинності після його публікації у Віснику законів, чого поки що не зроблено. Влада переконує, що рішення КТ усе ж буде опубліковано.

Координторами протестів є рух “Загальнопольський страйк жінок”, який висунув перелік вимог до влади, однієї з яких є відмова від планів обмеження абортів в Польщі.

Фото: tvn24.pl