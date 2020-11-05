В уряді Польщі сказали, коли обмеження абортів набуде чинності

Рішення Конституційного трибуналу Польщі у справі обмеження абортів буде опубліковано та набуде чинності після того, як у суспільстві вщухнуть пристрасті.

Як передає Укрінформ, про це в ефірі Polsat News повідомив речник польського уряду Пьотр Мюллер.

“Зараз нам потрібен спокій у суспільстві навколо цих тем, потрібна дискусія етиків, юристів і лікарів яким чином врегулювати питання після ухвали Конституційного трибуналу. Цей вердикт, треба чітко підкреслити, є реалізацією положень конституції… Тому, без сумніву має бути час на роздуми, та рано чи пізно ухвалу буде опубліковано, оскільки такою є природа конституційних положень”, - заявив Мюллер.

Він додав, що зараз треба вгамувати емоції, а потім провести обговорення цього питання у Сеймі, в контексті законопроєкту, ініційованого президентом Анджеєм Дудою.

Як відомо, рішення Конституційного трибуналу Польщі про обмеження абортів, публікація якого очікувалася до 3 листопада, не з’явилося у Віснику законів, а тому не набуло чинності.

У Польщі другий тиждень тривають вуличні протести після ухвали Конституційного трибуналу, який 22 жовтня визнав, що аборт на підставі патології плода порушує конституційний принцип захисту життя, пов'язаний з положенням про гідність людини. Це звужує легальне поле для абортів, оскільки вагітність можна буде переривати лише за умови, якщо вона стала наслідком зґвалтування чи інцесту, або у разі загрози життю жінки.

1 листопада організація “Загальнопольський страйк жінок”, яка ініціювала акції протесту, створила Консультативну раду, висунула перелік вимог до влади, а також відкинула компромісну пропозицію президента Дуди дозволити аборти у разі наявності у плода небезпечної для його життя вади.

Фото: Agencja Gazeta