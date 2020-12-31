В Аргентині верхня палата Конгресу підтримала легалізацію абортів

Члени Сенату – верхньої палати аргентинського Конгресу – проголосували за легалізацію абортів на терміні до 14 тижнів вагітності.

Як передає Укрінформ з посиланням на BBC, таке рішення підтримали 38 сенаторів, 29 виступили проти, один утримався.

Рішення є досить новаторським для країн Латинської Америки, де діють одні із найсуворіших у світі законів про аборти.

Як повідомлялося, законопроєкт раніше схвалила нижня палата Конгресу і підтримав президент країни Альберто Фернандес.

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У день голосування натовпи прихильників і противників абортів, зібралися біля Конгресу, щоб спробувати вплинути на сенаторів.

Нагадаємо: досі аборти в Аргентині дозволялися тільки в разі зґвалтування або якщо здоров'я матері було під загрозою.