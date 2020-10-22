У Польщі обмежили право жінок на аборт

Таке рішення КС ухвалив у повному складі, двоє суддів мали окрему думку, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Судді КС РП визнали, що аборт у випадку патології плоду порушує конституційний принцип захисту життя, що пов'язаний з положенням про гідність людини.

Рішення КС Польщі звужує легальне поле в Польщі для здійснення абортів. Відтепер жінки зможуть переривати вагітність лише у випадку, коли під загрозою є життя жінки, або вагітність сталася в результаті злочину, зокрема зґвалтування.

Рішення КС викликало схвальну реакцію у правоконсервативних колах Польщі, позитивно з цього приводу висловилася канцелярія президента Польщі. Водночас своє обурення не приховують політики та організації лівоцентристського спрямування.

Колишній президент Євроради, лідер Європейської народної партії Дональд Туск назвав вкидання теми аборту в епіцентрі пандемії коронавірусу “політичною підлістю”. Лідер найбільшої опозиційної партії “Громадянська платформа” Борис Будка зазначив, що Ярослав Качинський “намагається зробити польським жінкам пекло”.

Польське законодавство у питаннях абортів є одним з найконсервативніших в Європі.