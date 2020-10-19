Активісти у Фінляндії вимагають змінити закон про аборти, прийнятий 50 років тому

Автори ініціативи щодо зміни закону про аборти наполягають на необхідності дати жінкам право переривати вагітність без висновку лікарів.

Про це повідомляє Yle, передає Укрінформ.

Союз за права жінок спільно з іншими громадськими організаціями висунув громадянську ініціативу, мета якої - змінити закон про аборти. Вона вже набрала 50 тисяч підписів, необхідних для розгляду в парламенті.

«Процес переривання вагітності дуже затягнутий. Необхідно отримати висновок двох лікарів, і всі аборти робляться в пологових відділеннях лікарень, хоча сьогодні 95% абортів відбуваються за допомогою медикаментів», - цитує видання генерального секретаря Союзу за права жінок Міллу Пююккенен.

Таким чином, підкреслює вона, чинний порядок проведення абортів тільки завантажує систему охорони здоров'я.

Крім того, наголошується, що нинішній закон про аборти діє з 1970 року. І, на думку авторів ініціативи, він відстав від часу, адже не зважає на побажання самих жінок.