Через COVID-19 у світі очікується небажаний бебі-бум

Мільйони жінок та дівчаток у всьому світі перестали отримувати своєчасний доступ до протизаплідних засобів і послуг з переривання вагітності через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на АР.

Через кілька місяців після початку пандемії чимало жінок перебувають на другому триместрі вагітності, тому що не змогли вчасно звернутися за допомогою.

За даними Marie Stopes International - міжнародної неурядової організації, що надає послуги з контрацепції та безпечного аборту - в 37 країнах світу за період із січня по червень послуги з планування сім'ї та контрацепції отримали майже на 2 мільйони жінок менше, ніж за той самий період торік. В Індії ця проблема торкнулася найбільшу кількість жінок - 1,3 мільйона.

Таким чином організація очікує 900 000 незапланованих вагітностей у всьому світі, а також 1,5 мільйона небезпечних абортів і понад 3 000 випадків материнської смерті. Ці цифри можуть значно збільшитися, якщо послуги з планування сім'ї належним чином не надаватимуться в країнах Латинської Америки, Африки та Азії.

Як наголошує видання, Всесвітня організація охорони здоров'я в цьому місяці повідомила, що дві третини зі 103 країн, опитаних у період середина травня - початок липня, повідомили про збої в наданні послуг з планування сім'ї та контрацепції.

Фонд народонаселення ООН попереджає про 7 мільйонів небажаних вагітностей у всьому світі на тлі коронавірусних блокувань.