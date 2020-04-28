Пандемія може призвести до 7 мільйонів незапланованих вагітностей – ООН

За оцінками експертів Фонду ООН у галузі народонаселення (UNFPA), пандемія коронавірусу може призвести до 7 млн незапланованих вагітностей та до зростання гендерного насильства.

Про це повідомляє UNFPA

"Існує ймовірність, що 47 мільйонів жінок в країнах з низьким та середнім рівнем прибутків населення не зможуть користуватися сучасними протизаплідними засобами, що, призведе до ще 7 мільйонів незапланованих вагітностей", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що якщо карантинні обмеження триватимуть протягом шести місяців, це може призвести до 31 млн випадків гендерного насильства.

Також пандемія та карантин призупиняють програми, які мають боротися з ритуалами жіночого обрізання та дитячими шлюбами.

Через це протягом наступних 10 років кількість дитячих шлюбів може збільшитись на 13 мільйонів.

"Ці нові дані показують катастрофічний вплив, який COVID-19 може мати незабаром на жінок та дівчат у всьому світі", - заявила виконавча директорка UNFPA Наталія Канем.

За даними Worldometer, станом на 15.00 28 квітня кількість підтверджених випадків COVID-19 по всьому світу становить 3 081 561, серед яких 212 337 смертей та 931 946 випадків одужання пацієнтів.

Фото: UNFPA