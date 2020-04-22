Глобальна доповідь: голод загрожує 135 мільйонам людей у 55 країнах

Євросоюз, який є учасником так званої Глобальної мережі проти продовольчої кризи, разом із міжнародними партнерами оприлюднив доповідь щодо продовольчої безпеки, за якою принаймні 135 мільйонів людей у 55 країнах світу перебувають під ризиком голоду.

Відповідна інформація оприлюднена у середу на сайті Європейської Комісії.

"Міжнародний альянс за участю ООН, урядових та неурядових організацій, які працюють для усунення причин для виникнення голоду, оприлюднили щорічну Глобальну доповідь по продовольчій кризі. За цим документом, наприкінці 2019 року 135 мільйонів людей у 55 країнах і територіях відчували значну продовольчу небезпеку. Це найвищий рівень продовольчої небезпеки з часів першої доповіді 2017 року", - йдеться у повідомленні.

Документ зазначає, що, на додаток до цього, у зоні ризику знаходяться 183 мільйони людей, які можуть постати перед продовольчою небезпекою під впливом зовнішніх стресових факторів, проявом яких є пандемія COVID-19. Більше половини цих людей (73 мільйони) живуть в Африці, 43 мільйони – в країнах Близького Сходу та Азії, ще 18,5 мільйона – у Латинській Америці та у Карибському басейні.

"Ключовими факторами, які спричиняють такі тенденції, за аналізом, що міститься в доповіді, є конфлікти (наслідком є те, що 77 мільйонів людей опинилися у продовольчій небезпеці), екстремальні погодні умови (34 мільйони людей) та економічні потрясіння (24 мільйони)", - йдеться у документі.